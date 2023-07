Daniel Wolf et Noam Yakov tenteront de mener les Bleus et Blancs à la victoire face aux favoris de la compétition ce soir à 21 heures

L'équipe nationale israélienne de basket-ball des moins de 20 ans a écrit une page de son histoire samedi, en se qualifiant pour la finale du championnat d'Europe après sa victoire 67-46 contre la Belgique. C'est la première fois que l'équipe israélienne atteint la finale du championnat d'Europe depuis 2015.

Malgré un début de match dominé par ses adversaires, les Israéliens ont réussi à inverser la tendance dès le deuxième quart-temps, avant de prendre ensuite l'ascendant dans le troisième quart-temps, ne laissant plus aucune chance aux Belges.

Les performances exceptionnelles de ses deux leaders, Daniel Wolf (20 points) et Noam Yakov (13 points), encore totalement inconnus avant le tournoi, ont grandement contribué à cette victoire. Wolf a d'ailleurs été honoré en étant nommé dans la foulée "joueur du match". Le pivot d’origine américaine (2,11m) qui joue pour l’université de Yale, est d’origine juive, ce qui lui a permis d’être naturalisé israélien, il y a seulement quelques semaines. Yakov, lui, est d’origine danoise et s’est installé avec ses parents en Israël à l’âge de 13 ans. Il est aujourd’hui un des leaders de l’Hapoel Jerusalem.

Cette équipe dynamique, et "dépourvue d’égo", selon son entraîneur, Elad Hassin, affrontera l’ogre français en finale dimanche soir (21 heures, heure israélienne) à Héraklion, en Crète. La France est la grande favorite pour le titre, mais les Bleus et Blancs croient en leurs chances et leurs capacités pour décrocher la victoire.

En effet, Israël a créé la surprise tout au long de ce tournoi, dépassant les attentes en éliminant plusieurs des meilleures équipes européennes. Elle a fait preuve d'une grande cohésion et a brillé par sa défense solide, tout en démontrant une efficacité redoutable en attaque, marquant plus de 80 points dans quatre de ses cinq matchs.

Cette équipe, composée de joueurs jeunes et talentueux, compte plusieurs talents qui ont le potentiel de jouer en NBA. Une victoire contre la France ce soir permettrait de ponctuer de la plus belle des manières un été historique pour le sport israélien, après les performances ébouriffantes des équipes de football Espoirs et des U20 lors des dernières compétitions internationales.