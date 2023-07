"Est-il sérieux ?!", a écrit le journal Ola, notant que les déclarations de Ronaldo viennent après une défaite 5-0 de son équipe d’Al-Nassr contre le Celta Vigo

Cristiano Ronaldo a envoyé une pique à Lionel Messi lundi, déclarant qu’il ne jouera jamais dans le championnat américain, où évoluera cette saison son grand rival. "La MLS (Major League Soccer - championnat américain). "Pourquoi voudrais-je faire une chose pareille ? La ligue saoudienne est bien meilleure", a-t-il dit. "On m'a critiqué pour avoir choisi la ligue saoudienne, mais regardez ce qu'il se passe maintenant. J’ai ouvert la porte et tout le monde me suit", a poursuivi la star portugaise.

Lluis GENE (AFP/File) Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a de plus indiqué être "sûr à 100 %" de ne jamais revenir jouer en Europe. "En Europe, les championnats s'affaiblissent de plus en plus. Le niveau des championnats espagnol ou allemand a chuté. À ce rythme, dans un an, la ligue saoudienne sera meilleure que la ligue néerlandaise ou la ligue turque", a-t-il assuré. Seul le championnat anglais trouve encore grâce à ses yeux : "Seule la Premier League est vraiment de grande qualité aujourd'hui".

Fayez Nureldine / AFP Un jeune fan tient un maillot portant le nom de Ronaldo et le numéro 7, dans la boutique du Saudi Al Nassr FC à Riyad, la capitale saoudienne

"Ma venue en Arabie saoudite a incité des dizaines de joueurs parmi les meilleurs du monde à me suivre", a-t-il ajouté, précisant que lors de son arrivée à la Juventus, le championnat italien était "une ligue complètement morte", sa venue dans la botte ayant relancé l’intérêt de la Série A. "Partout où Cristiano va, l'intérêt augmente", s’est-il flatté.

https://twitter.com/i/web/status/1681054674604965891 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La pique contre Lionel Messi a évidemment agacé les médias argentins, qui n'ont pas tardé à réagir. "Est-il sérieux ?!", a écrit Ola, notant que les déclarations de Ronaldo sur l'affaiblissement du championnat espagnol et le renforcement du championnat saoudien, viennent après une défaite 5-0 de son équipe d’Al-Nassr contre le Celta Vigo, une équipe espagnole médiocre à l’échelle européenne. "C'est comme ça quand la jalousie parle", a conclu Ola.