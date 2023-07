Foot : l'avenir de Mbappé au PSG plus incertain que jamais

Les dirigeants du club souhaitent que le joueur prolonge son contrat, qui expire dans un an, ou soit vendu dès cet été

Le Paris Saint-Germain a frappé fort en écartant vendredi de sa tournée au Japon Kylian Mbappé, apogée d'un conflit qui ne cesse de s'envenimer entre le champion de France et sa star. Le PSG veut que sa star prolonge son contrat, qui expire dans un an, ou soit vendue dès cet été. Il refuse que Mbappé parte libre dans un an, donc gratuitement, ce qui représenterait un manque à gagner considérable pour les champions de France.

Anne-Christine POUJOULAT / AFP L'attaquant français du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, le 25 octobre 2022

Ce nouvel épisode va inévitablement relancer les spéculations sur le départ du champion du monde au Real Madrid. Le droit contractuel semble du côté de Mbappé, qui peut effectuer sa dernière année de contrat et n'est pas tenu d'accepter un transfert. Le club utilise donc une autre arme: le priver de la tournée au Japon et en Corée du Sud, qui a commencé samedi et se terminera le 3 août.

L'idole du Parc se retrouve dans le loft des indésirables avec Leandro Paredes ou Julian Draxler. Même Layvin Kurzawa, qui a joué neuf minutes en deux ans pour le PSG, est de la tournée en Asie alors que le meilleur buteur de l'histoire du club (212 buts en 260 matches) reste en France.

Lors de la reprise de l'entraînement des internationaux le 15 juillet, le président Nasser Al-Khelaïfi avait demandé à nouveau au camp Mbappé de clarifier la situation. Mais il n'a pas reçu de réponse, selon une source ayant connaissance des négociations.

Le club est convaincu que Mbappé s'est déjà mis d'accord pour rejoindre le Real gratuitement en juin 2024, affirme cette même source, avec une pantagruélique prime à la signature, puisque la "Maison Blanche" aura économisé le transfert.

Mbappe privé de tournée, la presse espagnole en profite pour relancer les spéculations : "Mbappé, officiellement en vente !", a titré le quotidien sportif madrilène Marca. "Le PSG débranche Mbappé !", a écrit le quotidien AS. "Il s'agit d'une décision du club lui-même, basée sur le sentiment que le joueur a un pré-accord avec le Real Madrid", croit savoir AS.

Une source participant aux négociations assure que le PSG a déjà reçu une offre de 300 M EUR d'Arabie Saoudite pour Mbappé, une destination peu probable, mais une estimation de la valeur du joueur.

Le club se sent trahi. Le club "vous a aidé" et "a soutenu votre famille depuis votre adolescence", a écrit le PSG à son joueur.

Du côté du joueur, on s'en tient à la réponse donnée il y a plusieurs jours: le capitaine de l'équipe de France (70 sélections, 40 buts) entend aller au bout de sa dernière année de contrat, sans prolonger. Une source au club assure même que l'entourage de Mbappé avait laissé entendre qu'il était prêt à rester une saison sur le banc.