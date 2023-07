"Un milliard de personnes dans le monde regardent le nom Israël, l'équipe israélienne et le succès israélien, et c'est réconfortant"

Les coureurs du Tour de France 2023, dont l'équipe Israel-Premier Tech, vont achever dimanche la "Grande boucle" à Paris, après 23 jours à sillonner les routes de France. Les sprinteurs passeront à la vitesse supérieur lorsqu'ils approcheront des Champs-Elysées, lors de la 21e et dernière étape du Tour, avec l'espoir de décrocher une victoire de prestige.

Les cyclistes de l'équipe israélienne fondée en 2015 par le philanthrope Silvan Adam et le fondateur de l'académie israélienne de cyclisme, Ron Baron, ont brillé lors de la course, avec notamment la victoire de Michael Woods lors de la neuvième étape du Tour, au sommet du mythique puy de Dôme. Avant la fin de la course, Ron Baron a fait part de sa satisfaction devant les performances de ses coureurs, au micro d'I24NEWS: "Pour quelqu'un qui a lancé cette équipe avec l'espoir d'amener des coureurs israéliens au Tour de France, c'est un rêve devenu réalité. On doit se pincer pour croire que cela se produit", a-t-il déclaré. "Un milliard de personnes partout dans le monde, de la Chine à l'Amérique du Sud en passant par le Canada, regardent le nom Israël (écrit sur les maillots) et l'équipe israélienne et le succès israélien, et c'est réconfortant", a-t-il ajouté.

Thomas SAMSON / AFP Le coureur belge de Lotto Dstny Victor Campenaerts et le coureur australien d'Israel - Premier Tech Simon Clarke (R) passent devant l'église Notre-Dame dans la ville de Valempoulieres, en France.

La victoire est promise au Danois Jonas Vingegaard, qui dispose d'une avance plus que confortable de 7 minutes et 29 secondes sur son principal rival, le Slovène Tadej Pogacar. Il devrait ainsi remporter son deuxième Tour de France, après une course qu'il a dominé de bout en bout.

i24NEWS est l'un des sponsors de l'équipe cycliste Israel Premier Tech.