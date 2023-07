"La communauté juive est liée à Tottenham", dit le footballeur israélien Manor Solomon

"Tottenham est un grand club mais son lien avec le judaïsme le rend particulier pour les fans israéliens"

Le footballeur israélien Manor Solomon, a déclaré lors d’une interview accordée à The Athletic, que la relation entre son nouveau club des Tottenham Hotspurs et la communauté juive en avait fait une équipe très populaire en Israël. Il s’exprimait pour la première fois depuis son transfert pour cinq ans dans le club londonien cet été. "Il y a un lien important avec la communauté juive", a-t-il déclaré au site sportif.

DANIEL ROLAND / AFP Manor Solomon sous les couleurs d'Israël

C'est l'un des plus grands clubs d'Angleterre, alors dès que j’ai eu l’opportunité de venir aux Spurs je n’ai pas hésité", a-t-il indiqué. "Il y a de nombreux fans des Spurs en Israël", a-t-il poursuivi, "même si c’est de toute façon un grand club, ce lien avec le judaïsme le rend particulier pour les fans israéliens".

Manor Solomon a dit espérer que cette connexion se poursuivrait et prédit que plus de drapeaux d’Israël qu’à l’accoutumée allaient être visibles dans les tribunes lors des matchs. Plusieurs drapeaux israéliens font en effet leur apparition à chaque match de Tottenham dans son stade de White Hart Lane.

La relation de la communauté juive avec ce club remonte au début du 20e siècle lorsque des Juifs fuyant les pogroms d'Europe de l'Est sont arrivés en Grande-Bretagne. Beaucoup se sont installés dans l'East End avant de se déplacer vers le nord et le quartier de Tottenham. Les fans de foot juifs se sont vite identifiés au club, devenu partie intégrante de leur vie.