LVMH, un partenaire de luxe pour les JO de Paris 2024

Cela faisait des mois que le tout-Paris des futurs JO attendait cette annonce: LVMH est officiellement depuis lundi partenaire premium des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une première pour le numéro un mondial du luxe, qui "n'exclut pas" d'autres partenariats à l'avenir.

Christophe Ena / POOL / AFP Les Champs Elysées

L'annonce en grande pompe a eu lieu au Grand Palais éphémère en présence du président du CIO Thomas Bach, de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO de Paris, d'Anne Hidalgo, maire de Paris et Amélie Oudéa-Castera, ministre des Sports. LVMH rejoint ainsi dans le club des plus gros contributeurs les groupes Orange, EDF, BPCE, Sanofi et Carrefour. Sa contribution est de 150 millions d'euros.

FRANCK FIFE (AFP/Archives) Les anneaux olympiques sur l'Esplanade du Trocadéro devant la Tour Eiffel, le 14 septembre 2017 au lendemain de l'attribution des JO-2024 à Paris

Grâce à l'arrivée du groupe aux 75 marques (Louis Vuitton, Dior, Moët Hennessy...) au sein des partenaires premium, le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo) boucle pratiquement son tour de table qui, avant la signature de LVMH, avait déjà réuni un milliard d'euros sur un objectif de 1,24 milliard.

"Quel grand moment de réussite pour Paris 2024 ! Aujourd’hui est une étape fondamentale", a déclaré Tony Estanguet. Le PDG de LVMH Bernard Arnault s'est, lui, déclaré "heureux qu’en plus de nos nombreuses actions de mécénat, nous puissions apporter une contribution décisive aux Jeux de Paris". Pour la ministre des sports, il s'agit du "partenariat de tous les superlatifs, le plus grand groupe de luxe, la plus belle ville du monde", a-t-elle déclaré.