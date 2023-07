Basket: le fils aîné de LeBron James dans un état stable après un arrêt cardiaque

Agé de 18 ans, le fils du joueur des Lakers s'est effondré sur le terrain

Bronny James, le fils aîné de la superstar de NBA LeBron James, est dans un état stable après avoir subi lundi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement avec son équipe de basket-ball, a annoncé sa famille mardi.

"Hier (lundi NDLR), Bronny James a subi un arrêt cardiaque lors d'un entraînement", explique la famille dans un communiqué, précisant que "le personnel médical a pu prendre en charge Bronny et l'emmener à l'hôpital. Il est maintenant dans un état stable et n'est plus en soins intensifs".

Agé de 18 ans, le fils du joueur des Lakers s'est effondré sur le terrain alors qu'il s'entraînait avec ses coéquipiers de l'université de Californie du Sud.

"Nous demandons le respect de la vie privée de la famille James, et nous tiendrons au courant les médias quand il y aura plus d'information", précise le communiqué.