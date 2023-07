Mondiaux d’escrime : l’Irak se retire pour éviter d’affronter des Israéliens

"Les principes nationaux valent plus que tous les championnats", a déclaré la Fédération irakienne d’escrime

L’Irak a décidé mercredi de retirer ses représentants aux Mondiaux d’escrime, qui se déroulent actuellement à Milan, pour qu’ils n’aient pas à affronter des Israéliens. Le tirage au sort avait en effet placé l’Israélien Raz Goren et l’Irakien Ali Salman dans le même groupe. "Les principes nationaux valent plus que tous les championnats", a alors déclaré la Fédération irakienne d’escrime, qui a estimé que cette décision de rejeter "l’entité israélienne occupante et en solidarité avec la cause palestinienne", était conforme à la loi irakienne.

Le Parlement irakien a voté en mai 2022, une loi qui criminalise toute relation avec Israël, les contrevenants étant passibles de la peine capitale. Pour le moment, seuls les compétiteurs irakiens en individuel se sont retirés, les escrimeurs par équipe restant engagés dans la compétition à la condition qu'ils ne rencontrent pas d’adversaires israéliens.

Le boycott d’Israël lors de compétitions sportives est courant. Aux JO de Tokyo, en 2021, le judoka algérien Fethi Nourine avait préféré déclaré forfait plutôt que d’affronter un Israélien. Plusieurs judokas iraniens ont aussi refusé de combattre des ressortissants de l’État hébreu. Les sportifs iraniens boycottent quasi-systématiquement les affrontements contres des Israéliens dans de nombreuses disciplines sportives.

ANDREAS SOLARO / AFP La sabreuse ukrainienne Olga Kharlan refuse de serrer la main de son adversaire russe Anna Smirnova

Par ailleurs, toujours aux Mondiaux de Milan, la sabreuse Olga Kharlan, devenue jeudi la première Ukrainienne à affronter une Russe en près d'un an et demi, a été disqualifiée pour avoir refusé de serrer la main de son adversaire après l'avoir battue. Devant ce refus d’une poignée de main, Anna Smirnova a protesté sans succès et refusé de quitter la piste pendant près d'une heure après la fin du match. L’arbitre ayant déjà accordé la victoire à Kharlan, la Russe n’a pas été repêchée.