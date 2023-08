Football : le Borussia Dortmund visite une école juive américaine afin d’honorer les enfants victimes de la Shoah

La rencontre a eu lieu dans le cadre d’un projet de lutte contre l’antisémitisme entre le club de football allemand et le Congrès juif mondial

Le Borussia Dortmund s'est associé à des étudiants américains de l'Académie juive de San Diego, afin de participer à un projet en mémoire des enfants juifs assassinés durant l’Holocauste. Le club, qui joue en Bundesliga, le plus haut niveau du football professionnel allemand, est aux États-Unis pour une série de matchs contre d'autres équipes des États-Unis et d’Angleterre. Le club de football allemand s'était entraîné pendant une grande partie de la semaine dernière sur le terrain de l'Académie juive de San Diego, dans le cadre de cette tournée américaine.

Dans un communiqué, le Congrès juif mondial a félicité l'équipe pour sa participation à ce projet.

"Les clubs de football ont une capacité unique à inspirer un changement social positif", a déclaré Cory Weiss, directeur exécutif de la stratégie de communication du Congrès juif mondial. « Le Congrès juif mondial est fier de travailler avec le Borussia Dortmund pour trouver de nouvelles façons d'élever la voix de la communauté juive et de garantir que notre histoire commune sera utilisée pour construire des générations futures plus fortes. Le club de Dortmund a déjà coopéré avec le Congrès juif mondial sur une série de programmes, y compris la campagne #WeRemember et d'autres initiatives de lutte contre l'antisémitisme.

Aux côtés d'étudiants de l'académie, le manager de l'équipe de Dortmund Edin Terzic et les joueurs vedettes Mats Hummels, Julian Brandt, Niklas Süle et Marco Reus ont participé vendredi au Butterfly Project, un "appel à l'action par l'éducation, les arts et la création de monuments commémoratifs". En peignant des papillons en céramique pour les afficher comme symboles de résilience et d'espoir, les participants ont commémoré les 1,5 million d'enfants tués pendant l'Holocauste.

Les joueurs, après avoir discuté avec les étudiants et répondu aux demandes d'autographes, ont peint des papillons pour les enfants originaires de Westphalie, la région allemande où se trouve Dortmund. Les participants ont également reçu la biographie de l'enfant qu'ils avaient commémoré.

Carsten Cramer, directeur marketing de Dortmund, a ajouté : « BVB soutient le travail de mémoire afin que ce qui s'est passé ne soit jamais oublié. Nous continuerons à lutter contre l'antisémitisme. Les papillons occupent une place spéciale sur le terrain d'entraînement de Dortmund en signe de soutien.“

En mars 2022, plus de 100 représentants du football professionnel allemand ont rejoint des dirigeants et des experts de l'antisémitisme pour une réflexion autour de la lutte contre l'antisémitisme au sein des clubs de football professionnels. La conférence, « Antisémitisme et football professionnel : défis, opportunités et réseau », s'est tenue au Signal Iduna Park du Borussia Dortmund et a été organisée par la Ligue allemande de football (DFL), le Congrès juif mondial et le Conseil central des Juifs d'Allemagne. Le Congrès juif mondial a indiqué qu'il s'agissait de la première fois qu'une ligue de football de niveau national s'engageait à une si grande échelle avec la communauté juive sur le thème de l'antisémitisme dans le contexte plus large des activités sportives. La conférence a également été soutenue par l'UNESCO.