Sylvan Adams, le patron de l’équipe Israël – Premier Tech sacré champion du monde

Le propriétaire et dirigeant de l’équipe cycliste Israël – Premier Tech, Sylvan Adams a participé aux championnats du monde de medio-fondo (l’épreuve réservée aux amateurs et aux cyclotouristes âgés de plus de 60 ans), organisés dans le cadre des Mondiaux de cyclisme à Glasgow.

Sylvan Adams a été sacré champion du monde dans sa catégorie (65-69 ans) au terme de 87 kilomètres, parcourus à plus de 40 km/h de moyenne.

Les cyclistes de l'équipe israélienne fondée en 2015 par le philanthrope Silvan Adam et le fondateur de l'académie israélienne de cyclisme, Ron Baron, ont brillé lors de la course du Tour de France, avec notamment la victoire de Michael Woods lors de la neuvième étape du Tour, au sommet du mythique puy de Dôme. Avant la fin de la course, Ron Baron a fait part de sa satisfaction devant les performances de ses coureurs, au micro d'I24NEWS: "Pour quelqu'un qui a lancé cette équipe avec l'espoir d'amener des coureurs israéliens au Tour de France, c'est un rêve devenu réalité. On doit se pincer pour croire que cela se produit", a-t-il déclaré. "Un milliard de personnes partout dans le monde, de la Chine à l'Amérique du Sud en passant par le Canada, regardent le nom Israël (écrit sur les maillots) et l'équipe israélienne et le succès israélien, et c'est réconfortant", a-t-il conclu.