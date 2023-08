Football/Coupe du monde féminine : la France affronte le Maroc en huitièmes de finale mardi

Ultra-favorite, la France affrontera la nation la moins bien classée des 8es

L'équipe de France féminine vise une place en quarts de finale du Mondial contre le Maroc, un duel aussi inattendu que déséquilibré, mais gorgé d'émotions pour plusieurs actrices de la rencontre, mardi à 13h à Adélaïde. Ultra-favorite, la France porte toute la pression sur ses épaules, contre la nation la moins bien classée des 8es (72e à la Fifa).

https://twitter.com/i/web/status/1688473315407740928 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Une élimination serait un affront, à l’instar de celle des championnes du monde en titre américaines, éliminées dimanches par la Suède. "On est favorites, on ne va pas se le cacher. On a beaucoup plus d'expérience que le Maroc en grande compétition, à nous d'utiliser ça. On assume notre statut, mais on sait que le statut de favori ne veut rien dire dans le football", a indiqué à l'AFP Eugénie Le Sommer, buteuse contre le Brésil en match de poules.

Les Marocaines ont quant à elles déjà réussi leur première Coupe du monde de leur histoire, en se hissant au second tour de la compétition au détriment de la puissante Allemagne. Et ce malgré leur lourde défaite 6-0 contre les joueuses d’outre-Rhin lors de leur première rencontre dans la compétition.

"On va essayer d'aller titiller cette équipe de France. Cette Coupe du monde est incroyable, il y a des surprises, c'est ça la magie du sport de haut niveau, rien n'est écrit à l'avance", s'enthousiasme auprès de l'AFP le coach du Maroc Reynald Pedros, ancien joueur professionnel, passé brièvement par le club israélien du Maccabi Nazareth et ex-entraîneur des féminines de l’Olympique lyonnais.

https://twitter.com/i/web/status/1687072105488175105 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Comme le France-Maroc de la dernière Coupe du monde masculine, ce duel s'inscrit dans un contexte diplomatique actuellement tendu entre Rabat et Paris, notamment en raison du conflit au Sahara ou de l’affaire Pegasus. Ce match revêt aussi une dimension particulière pour les centaines de milliers de binationaux qui vivent en France.

La joueuse française Sakina Karchaoui, née en France de parents marocains, symbolise à elle seule cette dualité. "On connaît la place que le Maroc a dans notre famille, au même titre que la France, ce sera un match fort en émotions", a-t-elle confié.