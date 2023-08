Ethan Vernon s'est engagé jusqu'en 2026 avec l'équipe israélienne

Le cycliste britannique Ethan Vernon, champion du monde de l'élimination sur la piste des Mondiaux de Glasgow, a rejoint Israel-Premier Tech. Il s'est engagé jusqu'en 2026 avec sa nouvelle équipe. "À seulement 22 ans, Vernon renforcera l'équipe de sprint et poursuivra son développement en tant que coureur sur route au cours des trois prochaines années", a indiqué l'équipe israélienne dans un communiqué.

"Je suis extrêmement heureux d'accueillir Ethan dans notre équipe", a déclaré Sylvan Adams, propriétaire d'IPT. "Ethan est un coureur talentueux et polyvalent qui peut à la fois grimper et sprinter. Il renforcera également notre équipe de classiques. Je ne doute pas qu'il s'intégrera parfaitement aux autres jeunes talents qui émergent au sein d'Israël - Premier Tech", a-t-il affirmé. De son côté, Vernon s'est dit "impatient" de rejoindre l'équipe. "Tous ceux à qui j'ai parlé partagent les mêmes valeurs et l'attention qu'ils portent aux petits détails est vraiment impressionnante, ce qui me permet de croire que moi-même, en tant qu'individu, et IPT, en tant qu'équipe, connaîtront de nombreuses années de succès", a ajouté Vernon.

Cyclisme Sprint Ethan Vernon

Ethan Vernon a débuté comme pilote de BMX avant de se faire un nom en tant que cycliste sur piste pendant son adolescence. Vernon a prouvé sa polyvalence depuis ses débuts sur la route il y a seulement quatre ans. Depuis qu'il est passé professionnel en 2022, il a déjà marqué le peloton de son empreinte avec sept victoires, dont des victoires en WorldTour au Tour de Romandie et à la Volta Ciclista a Catalunya, et son ascension rapide laisse penser que ce n'est qu'un début.

"Mes premières années en tant que professionnel ont été formidables. Elles m'ont permis d'acquérir une grande expérience et m'ont appris l'importance du travail d'équipe, ce qui s'est traduit par sept victoires d'étape, des réalisations et des objectifs personnels. J'ai encore beaucoup à apprendre et j'espère que les coureurs les plus expérimentés d'IPT pourront m'aider à poursuivre mon développement en tant que coureur et membre de l'équipe", a-t-il poursuivi.

"Mon objectif est de devenir l'un des meilleurs sprinters au monde et de pouvoir me démarquer des autres [...] Je suis convaincu que je peux y parvenir avec le soutien de l'équipe IPT", a-t-il conclu.

i24NEWS est le sponsor de l’équipe israélienne de cyclisme Israel Premier Tech.