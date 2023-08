Coupe du monde féminine : l'Australie bat la France après un match incroyablement serré

A égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont été contraintes à une séance de tirs au but interminable

L'Australie a éliminé la France au bout du suspense et s'est qualifiée pour les demi-finales du Mondial, à l'issue des tirs au but (0-0, 7 tab à 6), samedi à Brisbane.

A égalité 0-0 à l'issue du temps réglementaire et de la prolongation, les deux équipes ont été contraintes à une séance de tirs au but interminable où Vicki Becho, dixième tireuse française, a vu sa tentative renvoyée par le poteau avant que Cortnee Vine n'entérine la qualification australienne. Les Bleues s'arrêtent en quart de finale comme lors du Mondial 2019 en France. L'Australie affrontera l'Angleterre ou la Colombie pour une place en finale, mercredi à Sydney.

(AP Photo/Tertius Pickard) La Française Wendie Renard dirige le ballon lors du match de quarts de finale de la coupe du monde féminine entre l'Australie et la France à Brisbane, en Australie.

La France avait précédemment battu le Maroc 4-0 mardi à Adélaïde, avec une performance sérieuse et diligente, qui les a préparées pour le quart de finale avec l'Australie à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA.

Les australiennes ont été soutenues par près de 50 000 fans, soit près de quatre fois plus que la participation de mardi au match précédent de la France à Adélaïde, dans le plus petit stade du tournoi d'une capacité de 13 500 spectateurs. Le président de la République Emmanuel Macron a d'ores et déjà salué le parcours des bleues sur Twitter