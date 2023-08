Football : Neymar "probablement sur le départ" du PSG pour rejoindre le club saoudien Al-Hilal

Selon une source proche des négociations, le joueur de 31 ans négocie actuellement avec le club du championnat saoudien Al-Hilal

L'attaquant brésilien Neymar est "probablement sur le départ" du PSG, a indiqué dimanche une source proche des négociations, évoquant une offre venue d'Arabie saoudite.

Le N.10 brésilien, arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone contre la somme record de 220 millions d'euros, "ne fait plus partie des plans de l'entraîneur et du club", a confirmé la même source. Selon une source proche des négociations, le joueur de 31 ans négocie actuellement avec un club du championnat saoudien, "qui devra ensuite trouver un accord avec le PSG". L'Equipe évoque dimanche une offre d'Al-Hilal.

GABRIEL BOUYS (AFP) Le Brésilien Neymar vient de marquer le 2e but face au Costa Rica, à Saint-Pétersbourg, le 23 juin 2018 pendant le Mondial de football

Revenu cet été après une grave blessure à une cheville, Neymar a pris part à toute la préparation du club de la capitale, reprenant même la compétition en amical contre les Sud-Coréens de Jeonbuk Motors (3-0) lors de la tournée asiatique du PSG alors qu'il n'avait plus joué depuis mi-février. Il s'était montré à son avantage, signant un doublé. Mais le Brésilien n'a pas été retenu pour la première journée de Ligue 1, samedi contre Lorient (0-0), après avoir souffert d'un "syndrome viral" durant la semaine, selon le club.

Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP Neymar au Parc des Princes

Il n'était même pas présent dans les tribunes du Parc des Princes pour assister à la rencontre, contrairement à Kylian Mbappé. Le parcours de Neymar au PSG a été marqué par une litanie de blessures. Même s'il a guidé le Parisiens jusqu'en finale de la Ligue des champions en 2020 et en demi-finales en 2021, il a souvent manqué les grands rendez-vous en raison de gros pépins physiques. Il a aussi eu des envies de départ et d'un retour au Barça, comme en 2019, mais les dirigeants du PSG avaient refusé de le laisser partir. En fin de saison dernière, il avait été la cible des ultras parisiens, en guerre contre la direction. Une partie d'entre eux s'était même rendu devant son domicile à Bougival, en région parisienne, pour exiger son départ, accentuant la fracture entre le joueur et Paris.