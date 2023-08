Football : le Makkabi Berlin marque l'histoire malgré son élimination en Coupe d'Allemagne

Le Makkabi a été fondé en 1970 par des survivants de l'Holocauste

L'équipe juive de Makkabi Berlin a marqué l'histoire de la Coupe d'Allemagne dimanche en devenant le premier club de cette communauté à participer à ce tournoi initié sous l'ère nazie en 1935. Bien qu'ils évoluent en cinquième division et soient principalement composés d'employés de bureau ou de travailleurs à temps partiel, leur présence est symbolique.

AP Photo/Ciaran Fahey L'équipe du Makkabi Berlin pose avant son match du premier tour de la Coupe d'Allemagne contre Wolfsburg, à Berlin, dimanche 13 août 2023.

Face à eux, Wolfsburg, le club soutenu par Volkswagen, a été impitoyable et l'a emporté 6-0 au premier tour de la compétition. Malgré un début prometteur pour Makkabi, avec des buts de Lukas Nmecha et Jonas Wind pour Wolfsburg, les locaux ont montré du cœur. Kanto Fitiavana Voahariniaina a bien failli réduire le score, mais son but a été annulé pour une position de hors-jeu contestée. Jack Krause, le gardien de Makkabi, a été particulièrement remarqué pour ses arrêts décisifs, tandis que Tiago Tomás a inscrit un doublé pour Wolfsburg.

Doron Bruck, capitaine de Makkabi et l'un des membres juifs de l'équipe, a affirmé : "Je pense qu'ils ont inscrit un ou deux buts qui n'étaient pas mérités. Mais ils étaient clairement supérieurs et méritent notre respect. Nous avons donné le meilleur de nous-mêmes". Bien que l'identité juive de Makkabi occupe un rôle central - l'écusson de l'équipe comporte l'étoile de David - le club affirme accueillir tout le monde indépendamment de la religion ou de l'origine.

Le Makkabi a été fondé en 1970 par des survivants de l'Holocauste. Leur qualification à la Coupe d'Allemagne est en soi historique, devenant ainsi le premier club juif à y participer, et rompant avec l'interdiction faite aux juifs de participer à des compétitions sportives allemandes pendant l'ère nazie.

Avant le match, Josef Schuster, leader du Conseil central des juifs en Allemagne, a souligné : "Il s'agit avant tout de sport, de passion, et non d'une leçon d'histoire. Pendant ces 90 minutes, c'est le jeu qui prime. J'aimerais que cette essence du sport se reflète plus souvent dans le quotidien de notre société."