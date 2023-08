Football : Neymar va signer dans le club saoudien d'Al-Hilal

Le joueur brésilien devrait signer un contrat de deux ans avec un salaire de 100 millions d’euros par saison

L'attaquant brésilien Neymar quitte le PSG et devrait signer dans la journée avec le club saoudien d'Al-Hilal. Le joueur a passé sa visite médicale dans la matinée et devrait se rendre rapidement en Arabie saoudite pour rejoindre ses nouveaux coéquipiers. Selon différents médias, Al-Hilal a finalement trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain pour le transfert du joueur de 31 ans. Le montant s'élèverait à un peu moins de 100 millions d’euros.

https://twitter.com/i/web/status/1691031028389892096 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Neymar devrait signer un contrat de deux ans avec un salaire de 100 millions d’euros par saison. Dans son nouveau club, il côtoiera notamment Malcom, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Kalidou Koulibaly.

Le N.10 brésilien, arrivé à Paris en 2017 en provenance du FC Barcelone pour un montant record de 220 millions d'euros, ne figurait plus dans les plans de l'entraîneur et du club. De retour cet été après une grave blessure à la cheville, Neymar a participé à toute la préparation du club de la capitale et a même repris la compétition en match amical contre les Sud-Coréens de Jeonbuk Motors (3-0) lors de la tournée asiatique du PSG, bien qu'il n'ait plus joué depuis mi-février. Il s'était illustré en inscrivant un doublé.

Toutefois, Neymar n'a pas été retenu pour la première journée de Ligue 1, samedi contre Lorient (0-0), en raison d'un "syndrome viral" durant la semaine, selon le club. Il n'était même pas dans les tribunes du Parc des Princes pour assister au match, contrairement à Kylian Mbappé.

Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP L'attaquant brésilien Neymar lors du match de Champions League entre le PSG et le Maccabi Haifa à Paris

Son passage au PSG a été ponctué de nombreuses blessures. Même s'il a mené les Parisiens à la finale de la Ligue des champions en 2020 et en demi-finales en 2021, il a régulièrement été absent lors des grands rendez-vous à cause de blessures importantes.

Il a aussi manifesté son envie de quitter le club et de retourner au Barça en 2019, mais les dirigeants du PSG avaient refusé sa demande. La saison dernière, il a été pris pour cible par les ultras parisiens en conflit avec la direction. Certains supporters sont même allés jusqu'à se rendre devant sa résidence à Bougival, en région parisienne, pour réclamer son départ, aggravant la rupture entre le joueur et le club.