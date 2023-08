Les coulisses du transfert de Neymar en Arabie saoudite

Jet privé, villa XXL et 500 000 euros par post Instagram : Neymar a pris soin de négocier plusieurs avantages

Alors que le transfert de Neymar vers l'équipe saoudienne Al-Hilal s'officialise se mardi, les chiffres pour cette opération sont vertigineux.

Le transfert est estimé à 100 millions d'euros et selon le site Foot Mercato, l'attaquant aurait demandé des émoluments similaires à ceux de Karim Benzema qui s'élèvent à hauteur de 200 millions d'euros par an. Il demande également à avoir la main sur son droit à l'image.

Selon les médias spécialisés, Neymar touchera entre 300 et 400 millions d'euros pour la totalité de son contrat étalé sur deux ans. Outre son salaire, le footballeur a obtenu des avantages et aura à sa disposition un jet privé pour ses déplacements, et une villa luxueuse avec son propre personnel dans laquelle il pourra vivre avec sa compagne. A tout cela s'ajoute la prime de victoire à hauteur de 80000 euros pour chaque match remporté, et une autre prime de 500 000 euros pour chaque publication sur ses réseaux sociaux qui fera la promotion de l'Arabie saoudite.

Riyad mise sur toutes ces stars mondiales, recrutées à prix d'or cet été, pour redorer son image à l'international. Fort de ses 212 millions de followers rien que sur Instagram, Neymar rentre parfaitement dans cette stratégie...