L’Arabie saoudite défend sa place en Ligue des champions

Le géant du Golfe entend bel et bien peser de tout son poids sur la ligue de football la plus prestigieuse du monde, éclipsant d’ores et déjà son rival qatari

La folie des grandeurs ne semble pour l'instant pas connaître de limites dans le désert d’Arabie. Au coeur d’un mercato dont la température ne cesse de grimper, le soft power saoudien vient à nouveau de marquer un grand coup cette semaine avec le transfert de la star brésilienne Neymar. Le club saoudien d'Al-Hilal a annoncé mardi la signature de l'attaquant brésilien du Paris Saint-Germain, qui quitte la Ligue 1 après six saisons et devient l'une des nouvelles vedettes du championnat saoudien avec Cristiano Ronaldo ou l’ancienne star du Real Madrid Karim Benzema.

https://twitter.com/i/web/status/1691488502163120128 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Selon les médias spécialisés, Neymar touchera entre 300 et 400 millions d'euros pour la totalité de son contrat étalé sur deux ans. Outre son salaire, le footballeur a obtenu des avantages et aura à sa disposition un jet privé pour ses déplacements, et une villa luxueuse avec son propre personnel dans laquelle il pourra vivre avec sa compagne. A tout cela, s'ajoute la prime de victoire à hauteur de 80 000 euros pour chaque match remporté, et une autre prime de 500 000 euros pour chaque publication sur ses réseaux sociaux qui fera la promotion de l'Arabie saoudite.

Objectif : Ligue des champions

Un tableau de chasse impressionnant pour le royaume, qui ne compte pas en rester là. Le géant du Golfe entend bel et bien peser de tout son poids sur la ligue de football la plus prestigieuse du monde, éclipsant d’ores et déjà son rival qatari qui avait tout misé sur le soft power sportif et qui a accueilli la Coupe du monde de football en 2022.

D’après les informations du quotidien sportif italien Corrierre dello Sport, la Fédération saoudienne essaie d’obtenir une invitation sous la forme de wild-card - sorte d’invitation privilégiée - pour l’édition 2024-2025 de la Ligue des champions. Les deux premiers clubs de la Ligue saoudienne sont pour l’instant qualifiés pour la “Ligue des champions asiatique”, en raison de l’appartenance de l’Arabie saoudite à la Confédération asiatique et non à l’UEFA. Mais les ambitions du royaume des Saoud sont bien plus importantes. Grâce à sa puissance géopolitique et financière, le pays entend bien obtenir désormais sa place à la table des grands.

Il ne serait donc pas impossible de voir Neymar et Al-Hilal s’affronter aux géants de la Ligue européenne très prochainement.