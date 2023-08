Messi conduit Miami vers son premier trophée en remportant la Leagues Cup

C'est le premier trophée du champion du monde argentin avec son nouveau club américain, et le tout premier de l'Inter Miami depuis sa création il y a trois ans

L'Inter Miami, nouveau club de Lionel Messi, a remporté samedi la Leagues Cup face à Nashville à l'issue des tirs au but (1-1, 10 t.a.b à 9), l'Argentin ayant inscrit son dixième but en sept matches. A la 24e minute, l'Argentin avait donné l'avantage aux Floridiens grâce à une frappe somptueuse. Mais en seconde période, l'attaquant de Nashville Fafa Picault a permis aux siens de revenir à hauteur.

Leonardo Campana a ensuite raté une dernière occasion d'offrir le titre à Miami dans le temps réglementaire. L'issue s'est alors décidée aux tirs au but. Messi a ouvert la séance en réussissant son penalty, son ancien coéquipier au Barça, le milieu espagnol Sergio Busquets, faisant de même.

Après un échec de chaque côté, il a fallu attendre le duel entre les gardiens pour connaître l'identité du vainqueur: le portier floridien Drake Callender a marqué son tir au but puis arrêté celui de son homologue de Nashville, Elliott Panicco. Laissant éclater leur joie, le septuple Ballon d'or et ses coéquipiers se sont aussitôt précipités vers Callender, qui avait réalisé plusieurs arrêts décisifs en fin de partie.

Cette Leagues Cup est le premier trophée du champion du monde argentin avec son nouveau club américain, et le tout premier de l'Inter Miami depuis sa création il y a trois ans. "Du courage, juste de la conviction et ce dont nous sommes capables. C'est vraiment quelque chose de spécial et je suis heureux d'en faire partie", a savouré Messi.

Les Floridiens avaient entamé la Leagues Cup, tournoi estival organisé conjointement par la Major League Soccer (MLS) et la fédération du Mexique de football, en étant bons derniers de leur Conférence Est et pire équipe de la D1 américaine. Mais depuis l'arrivée de la star argentine, l'Inter Miami est métamorphosé et a gagné tous ses matches dans cette compétition.

Mercredi, Messi et les siens pourront enchaîner et se qualifier pour une deuxième finale de suite, s'ils parviennent à se défaire en demie de la Coupe des Etats-Unis de Cincinnati, de loin la meilleure équipe de la MLS cette saison.