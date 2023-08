Un individu identifié comme "Ben" a défié le combattant israélien pour défendre l'"honneur" du suprémaciste blanc antisémite Nick Fuentes

Le combattant juif israélien de l'Ultimate fighting, Natan Levy, d'origine française, et surnommé "Lethal", a dominé la semaine dernière un partisan du suprémaciste blanc antisémite Nick Fuentes lors d'un combat en cage chronométré. La rencontre a eu lieu après un échange tendu sur les réseaux sociaux entre Levy, qui détient un record professionnel de huit victoires et une seule défaite, et le partisan de Fuentes, identifié comme Ben.

L'affrontement sur Twitter a débuté lorsque quelqu'un a publié une photo de triceps minces, affirmant que tous les nationalistes blancs et les partisans de Fuentes devraient avoir cet aspect physique. Levy a répondu à ce commentaire en critiquant l'apparence du posteur, le comparant à une baguette. Ben a alors lancé un défi à Levy pour un combat en cage à Las Vegas, au nom de la défense des opinions de Fuentes. Bien que n'ayant pas d'entraînement formel en MMA, Ben s'est montré confiant dans ses échanges en ligne.

AFP / WILLIAM EDWARDS Nick Fuentes, étudiant conservateur et partisan du président américain Donald Trump, à Boston, le 9 mai 2016.

Toutefois, lorsque Ben est arrivé au gymnase de Levy pour s'entraîner, son attitude a radicalement changé. En personne, il a admis que leurs interactions sur Twitter n'étaient que de la "déconne". Avant le début de la bagarre, Ben a déclaré soutenir Fuentes car il est d'accord avec les opinions du suprémaciste blanc, qui nie l'Holocauste.

Le combat a été filmé et diffusé sur YouTube. Levy a rapidement pris le contrôle du match, utilisant une variété de techniques de frappe et de lutte pour dominer Ben. Malgré quelques tentatives de contre-attaque de Ben, il n'a pas réussi à perturber le combattant professionnel israélien. Levy a finalement achevé le combat en étranglant son adversaire, qui a rapidement tapé pour signaler sa défaite.

Après le combat, Ben a admis devant la caméra que six millions de Juifs avaient été assassinés pendant l'Holocauste. Levy a utilisé cette opportunité pour enseigner à son adversaire une leçon de vie, avertissant que la prochaine leçon serait encore plus douloureuse.

En décembre, Natan Levy avait interpellé le rappeur Kanye West après ses nombreuses sorties antisémites. "Kanye West, si tu as un problème avec moi ou mon peuple, viens me voir", avait-il déclaré en conférence de presse à l’issue d’un combat victorieux.