Selon une source proche de la famille royale, la diffusion de la ligue saoudienne en Israël ne serait possible que si Yaïr Lapid redevient Premier ministre

Une source proche de la famille royale saoudienne a déclaré lundi que Riyad ne permettrait pas à la télévision israélienne de diffuser son championnat de football tant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou sera au pouvoir, dans une interview accordée à Channel 12. Selon cette source, la présence d'un gouvernement "extrémiste" en Israël est un obstacle majeur à la diffusion, dans ce pays, des matchs de la ligue saoudienne où jouent désormais des stars telles que Cristiano Ronaldo, Neymar, Sadio Mané et Karim Benzema.

"Nous excluons la possibilité de diffuser la Ligue saoudienne en Israël", a déclaré la source. "Nous autoriserons la vente à l'Iran et à la Corée du Nord, mais pas à un diffuseur israélien. Ils ont déjà formulé plusieurs demandes et nous avons refusé, même à ceux qui diffusaient en arabe", a-t-elle ajouté.

La source a également affirmé qu'il était improbable qu'un joueur israélien soit accepté dans une équipe de première division saoudienne, tandis que l'entrée d'Israéliens dans le pays en cas d'accueil de la Coupe du monde est également mise en doute.

La source a précisé que la diffusion de la ligue saoudienne en Israël ne serait possible que si Yaïr Lapid redevenait Premier ministre. Quant à la possibilité qu'un joueur israélien évolue dans la ligue saoudienne, celle-ci a déclaré : "Lorsque Netanyahou partira, nous autoriserons les Juifs et les Arabes israéliens à jouer en Arabie saoudite." Le haut responsable saoudien a ajouté : "Nous voulons quelqu'un comme Rabin ou Lapid, pas un extrémiste religieux. Nous voulons un gouvernement qui soutient la paix réelle et les deux États."

Enfin, la source a déclaré que si l'Arabie saoudite était désignée pour organiser la Coupe du monde de football en 2030, la participation d'Israël serait très limitée, et serait bien moindre que lors du dernier Mondial au Qatar.