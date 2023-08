Baiser forcé à une footballeuse : "un geste inacceptable", selon le Premier ministre espagnol

Luis Rubiales a affirmé qu'il n'y avait "aucune mauvais intention" dans son geste

Le Premier ministre espagnol sortant, Pedro Sánchez, a jugé mardi que le baiser forcé du président de la fédération espagnole de football à une joueuse, après la victoire de l'équipe nationale féminine en finale de la Coupe du monde, constituait "un geste inacceptable" et que ses excuses étaient "insuffisantes".

"Ce que nous avons vu a été un geste inacceptable (...) et les excuses qu'il a faites sont insuffisantes" et "inadéquates", a commenté Pedro Sánchez lors d'une conférence de presse à Madrid en réaction à la polémique qui enfle depuis dimanche, lorsque le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a embrassé sur la bouche l'attaquante Jenni Hermoso après le sacre mondial des joueuses espagnoles.

Contraint de réagir, l'intéressé a publié une vidéo lundi sur les réseaux sociaux, affirmant que son geste n'avait "aucune mauvaise intention". "Dans un moment de plus en plus fusionnel, sans aucune mauvaise intention, sans aucune mauvaise foi, eh bien il s'est passé ce qui s'est passé", a-t-il déclaré.

"Ici, nous avons vu cela comme quelque chose de naturel, de normal et, je le répète, sans aucune mauvaise intention, mais à l'extérieur, il semble qu'une agitation se soit produite", a-t-il regretté, avant d'ajouter : "S'il y a des gens qui ont été blessés par cela, je dois m'excuser, il n'y a rien d'autre à faire".

Interrogé lundi matin par la radio publique espagnole, le ministre espagnol de la Culture et des Sports, Miquel Iceta, a également jugé cet acte "inacceptable" et a demandé au président de la RFEF des "explications" et des "excuses".