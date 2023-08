Baiser forcé à une joueuse: le gouvernement espagnol exige une enquête "urgente"

Jenni Hermoso a affirmé qu'il s'agissait d'un "geste spontané et mutuel, provoqué par la joie immense de remporter la Coupe du Monde"

Le gouvernement espagnol et des figures notables du football mondial sont en ébullition suite à l'incident impliquant Luis Rubiales, président de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), qui a embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso après la victoire de l'Espagne lors de la finale de la Coupe du Monde à Sydney.

Le Secrétaire d'État espagnol aux sports, Victor Francos, a exigé une enquête "transparente et urgente" de la part de la Fédération, en signalant que des mesures seraient prises par le Conseil supérieur des sports (CSD) si la RFEF ne réagissait pas.

Francos a insisté sur la nécessité de transparence et d'urgence, prévenant que l'affaire pourrait être portée devant le Tribunal administratif des sports en Espagne. Ce scandale a même attiré l'attention du Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui a qualifié l'acte de Rubiales d'"inacceptable" et ses excuses d'"insuffisantes".

Le climat autour de cette affaire s'est intensifié lorsque la Fédération a annoncé une assemblée générale extraordinaire prévue pour vendredi. L'objectif est de discuter en profondeur de cet événement qui a soulevé des questions sur le sexisme et le comportement inapproprié dans le sport.

GABRIEL MONNET / AFP Le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales

Plusieurs personnalités du monde du football ont également pris la parole pour condamner l'incident. Megan Rapinoe, star du football américain, a décrit la situation comme un "profond niveau de misogynie et de sexisme" dans une interview accordée à The Atlantic. L'association des footballeurs espagnols a émis un communiqué sévère, et Yolanda Diaz, membre de haut rang du gouvernement espagnol et issue du parti communiste Sumar, a signalé que son parti allait également saisir le CSD.

"Je n'ai pas aimé ça, d'accord ?", avait initialement déclaré la joueuse en question Jenni Hermoso, dans les vestiaires, en réagissant en temps réel sur Instagram. Plus tard, elle a nuancé ses propos dans un communiqué diffusé par la RFEF, indiquant qu'il s'agissait d'un "geste spontané et mutuel, provoqué par la joie immense de remporter la Coupe du Monde."

Quant à Luis Rubiales, âgé de 46 ans, il a d'abord minimisé les critiques avant de finalement présenter des excuses publiques via une vidéo.