Taekwondo : L'Israélien Nimrod Karbitsky médaillé de bronze aux Championnats d'Europe

Le taekwondo est l'un des sports dans lequel les athlètes israéliens brillent le plus et qui cristallise le plus d'espoir de médailles aux JO de Paris

L'Israélien Nimrod Karbitsky a remporté ce jeudi la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 68 kgs aux Championnats d'Europe de taekwondo qui se déroulent à Tallinn, en Estonie. Il s'agit de sa quatrième médaille aux Championnats d'Europe, après avoir remporté l’argent en 2020 et le bronze à deux reprises en 2019 et 2022. Le taekwondo est l'un des sports dans lequel les athlètes israéliens brillent le plus et qui cristallise le plus d'espoir de médailles aux prochains JO de Paris. Le mois dernier, Avishag Samberg, médaillée de bronze aux Jeux de Tokyo en 2020, a décroché la médaille d'or aux Jeux européens. En 2022, l'Israélienne Dana Azran avait remporté l'argent aux Championnats du monde.