Football : le gardien israélien Daniel Peretz, à Munich avec Noa Kirel

Ses parents et sa compagne, la chanteuse Noa Kirel, l’accompagnent à Munich où il doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat dans la matinée

Après avoir disputé jeudi soir son dernier match pour le Maccabi Tel Aviv contre Celje en barrages de la Ligue Europa Conférence, le gardien de but israélien Daniel Peretz a embarqué vendredi matin dans un avion privé en direction de l’Allemagne. Ses parents et sa compagne, la chanteuse Noa Kirel, l’accompagnent à Munich où il doit passer sa visite médicale avant de signer un contrat de quatre ans dans la matinée. Daniel Peretz touchera à Munich 1,2 million d'euros par saison, la somme pouvant atteindre 2,5 millions avec les différentes primes.

La présentation officielle du joueur devrait avoir lieu dimanche, avant le match des Bavarois contre Augsbourg, au cours duquel Daniel Peretz devrait prendre place sur le banc. Ces derniers jours, le gardien israélien s'est entretenu à plusieurs reprises avec l'entraîneur de l'équipe Thomas Tuchel, ainsi qu'avec l'entraîneur des gardiens du Bayern, qui lui a clairement fait savoir qu'ils le considéraient comme un gardien prometteur qui aura sa chance.

"J’ai gagné et j’ai réalisé un rêve d'enfant de jouer dans un club dont je suis fan et dont les valeurs de respect, d’excellence, de leadership et d’altruisme me correspondent", a publié vendredi matin Daniel Peretz en guise d’adieu au Maccabi Tel Aviv sur son compte Instagram. "J'ai eu le privilège de rencontrer des personnes extraordinaires qui sont devenues une partie de moi. Je ne peux décrire à quel point j’aime tous les gens de ce club. Et bien sûr vous, chers fans, qui m'avez fait me sentir aimé dès le premier instant", a-t-il poursuivi. "Même si je ne suis plus un joueur du club j’en serai toujours un supporter, c’est ma maison", a-t-il conclu son message.

Le gardien israélien a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, après une saison remarquable au Maccabi Tel Aviv, avec 25 matchs sans encaisser le moindre but et un Euro Espoirs brillant avec l’équipe nationale israélienne. Les Néerlandais du Feyenoord Rotterdam ou les Allemands de l’Union Berlin se sont notamment intéressés à lui. Son nom avait également circulé du côté de l’Olympique de Marseille courant juillet, avant que le club phocéen ne choisisse une autre option.