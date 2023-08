"Nous avons décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football au niveau national et international"

La Fifa a annnoncé samedi suspendre provisoirement le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, accusé d'avoir embrassé de force la joueuse Jenni Hermoso après la finale du Mondial dimanche.

"Nous avons décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Luis Rubiales de toute activité liée au football au niveau national et international", a déclaré l'instance dirigeante du football mondial dans un communiqué, ajoutant que la suspension durerait au moins 90 jours, dans l'attente de l'avancée des procédures ouvertes contre l'Espagnol.

#MeToo du football espagnol

En poste depuis 2018, le patron du foot espagnol avait contre-attaqué vendredi, en refusant de démissionner. Le baiser après la finale du 20 août était selon lui "réciproque" et "consenti" et qu'il avait obtenu la permission de le faire, tout en fustigeant le "faux féminisme". Cette affaire, déjà surnommée le "#MeToo du football espagnol", a suscité une avalanche de critiques et de pressions envers Luis Rubiales dans le monde sportif et politique.

Le président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, à droite, embrasse l'Espagnole Aitana Bonmati sur le podium

Le ministre espagnol des Sports, Miquel Iceta, a indiqué samedi que le gouvernement allait demander au TAD (Tribunal administratif des sports) qu'il se réunisse lundi. "Si le TAD accepte la plainte du gouvernement, nous procéderons immédiatement à la suspension des fonctions de président de la fédération", a-t-il averti dans un entretien au quotidien El País samedi.

ADRIAN DENNIS / AFP Le roi Felipe VI d'Espagne et le ministre espagnol de la Culture et des Sports Miquel Iceta (à gauche) lors de la finale entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic à Wimbledon 2023

Le ministre a aussi déploré "un épisode qui nous a amené l'image d'une Espagne machiste", alors que le pays est souvent présenté comme en pointe en matière de luttes contre les violence faites aux femmes.

Condamnations internationales

De nombreux sportifs internationaux ont dénoncé le geste, l'attitude et les propos de M. Rubiales depuis le début de l'affaire.

Samedi, plusieurs joueuses de l'équipe nationale d'Angleterre, finalistes contre l'Espagne dimanche dernier, ont dénoncé "les actions inacceptables permises par une organisation sexiste et patriarcale. Une agression est une agression et nous avons tous vu la vérité!", dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

La légende du basket espagnol Pau Gasol a également exprimé son "soutien" à Jenni Hermoso sur le réseau social X (ex-Twitter).

Plusieurs clubs, joueurs et entraineurs de la Liga masculine ont également condamné le comportement du patron du foot espagnol. L'affaire éclabousse l'image du sport espagnol, alors que le pays est candidat à l'organisation du Mondial masculin de 2030 avec le Portugal et le Maroc, dont l'attribution est prévue à la fin de l'année prochaine.