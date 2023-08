Tafari a décroché l'argent au marathon lors des championnats du monde d'athlétisme de Budapest, la première médaille pour Israël dans la compétition

Le marathonien israélien Marou Tafari a écrit une nouvelle page de l'histoire de l'athlétisme de son pays ce dimanche. Lors de l'ultime journée des Championnats du monde d'athlétisme qui se sont déroulés à Budapest, Tafari a décroché la médaille d'argent dans l'épreuve du marathon, devenant le tout premier Israélien à décrocher un podium mondial dans cette épreuve.

Attila KISBENEDEK / AFP L'Israélien Maru Teferi participe à la finale du marathon masculin lors des Championnats du monde d'athlétisme à Budapest, en Hongrie.

Tafari a passé la ligne d'arrivée en 2 heures, 9 minutes et 12 secondes, reléguant son plus proche rival, l'Éthiopien Laoul Gebresilase, seulement sept secondes derrière lui. C'est l'Ougandais Victor Kiplangat qui a fini en tête de la course, remportant la médaille d'or avec un temps impressionnant de 2:08:53.

Tafari a commencé prudemment le marathon, économisant son énergie dans la première moitié de la course, avant d'accélérer de façon calculée pour dépasser plusieurs concurrents. Dans la phase finale de la course, il a réussi l'exploit de dépasser Tamirat Tola, le champion du monde en titre de 2022, afin de décrocher de la deuxième place.

Cette médaille marque une étape importante dans la carrière de Tafari, qui avait déjà été médaillé aux Championnats d'Europe en 2022 à Munich. Il s'agit de la première médaille pour la délégation israélienne aux Championnats du monde, qui jusqu'alors avait affiché des résultats en demi-teinte dans les autres disciplines.

Le succès de Tafari fait de lui le quatrième Israélien à remporter une médaille aux Championnats du monde d'athlétisme, rejoignant ainsi des figures emblématiques comme Alex Averbukh et Hanna Knyazyeva-Minenko.