Football : Daniel Peretz présenté officiellement au Bayern Munich en conférence de presse

Le gardien de but israélien a été présenté officiellement ce lundi, comme joueur de l'équipe allemande du Bayern Munich lors d'une conférence de presse. "Je vais collaborer ici avec les plus grands noms du football mondial. Tout le monde est très gentil et discret, c'est un plaisir de faire leur connaissance, ils me font me sentir chez moi", a dit le nouveau pensionnaire du club bavarois.

"Manuel Neuer et Sven Ulreich (les deux autres gardiens du club) ont tous deux beaucoup d'expérience en jouant au plus haut niveau depuis des années. J'ai vraiment hâte de m'entraîner avec eux et d’apprendre, nous pouvons nous motiver et nous pousser mutuellement", s’est enthousiasmé Daniel Peretz. "J’ai rencontré Manu (Neuer) hier, mon idole, c’est un gars humble. J’ai vraiment hâte de commencer à m'entraîner à ses côtés", a-t-il poursuivi.

"Bien sûr, je suis un athlète et je veux disputer des matchs. Il y aura une compétition entre nous mais je veux montrer ce dont je suis capable", a-t-il prévenu. "Dès que je suis descendu de l'avion, j'ai ressenti une atmosphère familiale. Tout le monde veut m’aider et prendre soin de moi, les joueurs veulent que je me sente chez moi."

Daniel Peretz n'a pas participé à la victoire du Bayern contre Augsbourg lors de la deuxième journée du championnat d’Allemagne, mais les médias locaux affirment que "cela pourrait changer" dès la prochaine rencontre contre le Borussia Mönchengladbach. Ce weekend, l’entraîneur munichois Thomas Tuchel a fait savoir au joueur israélien qu’il attendait beaucoup de lui.