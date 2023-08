Football : Ronaldinho en Israël la semaine prochaine pour deux matchs de gala

"Je suis très heureux de venir à nouveau en Israël, j'aime le pays et j’aime les gens"

L'ancien footballeur brésilien Ronaldinho se rendra en Israël la semaine prochaine pour y disputer deux matchs de gala dans l’équipe des légendes du FC Barcelone. Les anciens Barcelonais rencontrerons les légendes du Maccabi Tel Aviv au stade Bloomfield de la ville blanche le 5 septembre, avant d’affronter celles du Maccabi Haïfa au stade Sami Ofer de la ville côtière du nord, deux jours plus tard.

Ahmad GHARABLI / AFP Le stade Bloomfield du Maccabi Tel Aviv, Israël

"Je suis très heureux de venir à nouveau en Israël", a déclaré la star brésilienne. "J’aime le pays et j’aime les gens". "Nous allons vivre une superbe expérience avec des matchs contre les légendes des plus grandes équipes d'Israël. Ce sera une grande fête dans des stades magnifiques, devant des dizaines de milliers de fans", a-t-il ajouté.

Ronaldinho est déjà venu plusieurs fois en Israël, notamment pour disputer des "matchs de la paix" en 2019 et 2021. En 2022, il a participé à un match de gala des "rois du dribble".

Le joueur a débuté sa carrière dans le club du Gremio, avant d’exploser en Europe en rejoignant le Paris Saint-Germain, puis le FC Barcelone et le Milan AC. Il a ensuite terminé sa carrière dans son pays natal. Il a remporté deux fois la Ligue des champions avec Barcelone, ainsi que la Coupe du monde 2002 et la Copa America avec l'équipe nationale brésilienne. Il a également été couronné une fois Ballon d’or et a reçu à deux reprises la distinction de footballeur mondial de l’année.