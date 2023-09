Des haltérophiles israéliens en Arabie saoudite pour le Championnat du monde

Les questions de sécurité ont été soigneusement traitées en collaboration avec les autorités locales

Une délégation israélienne d'haltérophiles prendra part, pour la première fois, au Championnat du monde d'haltérophilie à Riyad, en Arabie saoudite, qui a commencé dimanche, a révélé dimanche soir la chaîne publique Kan 11. L'équipe israélienne cherchera notamment à assurer sa qualification pour les prochains Jeux olympiques de Paris.

La délégation israélienne est composée de quatre athlètes : David Litvinov, qui concourra dans la catégorie des plus de 109 kg, et Arthur Mogordomov pour la catégorie jusqu'à 102 kg. Nicole Bella Rubanovich et Celia Gold participeront, elles, dans la catégorie jusqu'à 71 kg.

https://twitter.com/i/web/status/1698497208130154840 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Après Riyad, l'équipe israélienne participera à une compétition en décembre à Doha, au Qatar, un autre pays avec lequel l'État hébreu n'entretient pas de relations diplomatiques officielles.

Dans une interview avec la chaîne Kan 11, David Litvinov a exprimé son enthousiasme : "C'est vraiment un grand honneur pour nous d'avoir cette opportunité. En fin de compte, c'est une victoire sur la politique." Le directeur général de la Fédération israélienne d'haltérophilie, Pavel Kolosvsky, a également souligné l'importance de l'événement : "C'est un jour très important pour nous et nous comptons également marquer l'histoire pendant la compétition."

Les questions de sécurité ont été soigneusement traitées en collaboration avec les autorités locales. Selon Pavel Kolosvsky, il n'y a eu aucune opposition de la part des Saoudiens : "Ils sont très coopératifs, nous échangeons des informations tous les jours pour permettre à notre délégation d'arriver et de repartir en toute sécurité."

"Le classement n'est pas en notre faveur, la compétition sera très difficile", a déclaré Litvinov. "Notre principal objectif est de répondre aux critères olympiques. Ce serait fantastique si l'un de nos athlètes y parvient lors de cette prochaine compétition."