Mondial de rugby: les Bleus dominent les All Blacks au Stade de France

Début rêvé: pour l'entrée dans sa Coupe du monde, le XV de France a dompté les All Blacks (27-13) vendredi au Stade de France. Les partenaires d'Antoine Dupont lancent parfaitement leur compétition à domicile qu'ils espèrent étirer jusqu'au 28 octobre, jour de la finale. En deux minutes, un essai transformé de Damian Penaud (16-13, 55e) et un carton jaune néo-zélandais (Will Jordan, 57e) ont renversé le match et permis aux Bleus d'infliger aux All Blacks, le premier revers de leur histoire en phase de groupes de la Coupe du monde.

Dimitar DILKOFF / AFP Les supporters célèbrent la victoire de la France lors du match d'ouverture de la Coupe du monde de rugby 2023 entre la France et la Nouvelle-Zélande place de la Concorde à Paris le 8 septembre 2023

Un succès définitivement scellé par un deuxième essai de l'entrant Melvyn Jaminet juste avant la sirène (79e). L'ex-Clermontois, Damian Penaud, a dû s'y prendre à deux fois, mais quelques minutes après avoir été stoppé de justesse par un plaquage désespéré de l'ouvreur adverse Richie Mo'unga, l'ailier a égalisé, à seulement 26 ans, Philippe Sella au rang des meilleurs marqueurs de l'histoire du XV de France (30).

MARTIN BUREAU / AFP L'ailier gauche français Gabin Villière lors du match de poule de la Coupe du monde de rugby France 2023 entre la France et la Nouvelle-Zélande le 8 septembre 2023

De tous les scénarios imaginés depuis l'annonce de cette affiche ultime en ouverture de leur Mondial, il y a deux ans et demi, les Bleus auraient préféré s'éviter un début de match cauchemar, entre un essai encaissé après 92 secondes et la sortie sur blessure après seulement 12 minutes de Julien Marchand, touché à une cuisse.

MARTIN BUREAU / AFP Le flanker français Charles Ollivon (au centre) regarde depuis une file d'attente lors de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, un match entre la France et la Nouvelle-Zélande

Mais même méconnaissable, le XV de France a rejoint les vestiaires en tête à la pause (9-8), notamment grâce à la justesse de son arrière Thomas Ramos au pied (17 points inscrits au total). Ce n'était qu'un premier match de groupe mais leurs prédécesseurs de 2007 ont payé pour savoir que cette rencontre inaugurale donne le ton. Pas de naufrage comme face aux Argentins (17-12) sur cette même pelouse, il y a quinze ans.