A 36 ans, le Serbe redeviendra N.1 mondial lundi et entamera une 390e semaine record à cette place

Novak Djokovic a remporté dimanche son quatrième US Open en battant en finale Daniil Medvedev 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 et ainsi égalé le record absolu de 24 titres du Grand Chelem détenu par l'Australienne Margaret Court depuis l'US Open 1973.

Djokovic était devenu le joueur le plus titré en Grands Chelems chez les hommes lorsqu'il avait remporté son 23e titre à Roland-Garros en juin, dépassant ainsi Rafael Nadal. A 36 ans, il redeviendra N.1 mondial lundi et entamera une 390e semaine record à cette place.

Il a embrassé sa fille au bord du court puis est monté dans les tribunes où il est tombé dans les bras de l'acteur Matthew McConaughey qui était dans son box, puis de ses parents, son fils et son épouse. Puis il est redescendu sur le court et a enfilé un t-shirt avec le slogan "Mamba for ever" autour d'une photo le montrant à côté du joueur NBA Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère. Djokovic a ainsi remporté son quatrième US Open en dix finales disputées.

C'est sur ce court Arthur-Ashe qu'il avait vécu l'une de ses plus grandes désillusions lorsqu'en 2021, le même Medvedev l'avait privé de l'exploit de réussir un Grand Chelem calendaire. Mais cette fois, le Serbe est arrivé sans la pression émotionnelle qui l'avait paralysé en 2021. Il lui a quand même fallu 3h17 d'échanges exténuants pour prendre le meilleur sur Medvedev.