Football : l'espoir israélien Oscar Gloukh courtisé par de grands clubs en Angleterre

Manchester United, Arsenal et Liverpool sont intéressés par le joueur de 19 ans, qui a débuté sa carrière au Maccabi Tel Aviv

Trois grands clubs de la Premier League anglaise — Manchester United, Arsenal et Liverpool — sont intéressés par le milieu de terrain israélien Oscar Gloukh, qui évolue actuellement au Red Bull Salzbourg. Selon le quotidien britannique Daily Mail, le joueur de 19 ans, qui a rejoint l'équipe autrichienne lors du dernier mercato de janvier, a rapidement capté l'attention des géants du football.

Gluck, milieu de terrain offensif, a débuté sa carrière au Maccabi Tel Aviv. Avant de rejoindre Red Bull Salzbourg, il avait déjà suscité l'intérêt de plusieurs autres clubs européens de renom tels que Barcelone, Borussia Dortmund et l'Ajax. Le Sun, un autre média britannique, indique que Gluck peut s'attendre à un transfert vers l'Angleterre après que des recruteurs de la Premier League l'ont observé lors des éliminatoires de l'Euro, où il a marqué le but égalisateur lors du match entre la Roumanie et Israël qui s'est terminé sur le score de 1:1.

Manchester United semble particulièrement intéressé par le joueur, surtout étant donné leurs difficultés actuelles à marquer des buts. L'entraîneur Erik ten Hag envisagerait ainsi de recruter Gluck dès le prochain mercato hivernal. Ce regain d'intérêt survient après une série décevante de défaites pour le club, notamment contre Arsenal et Brighton. La défaite à domicile contre Brighton a mis fin à une série de 31 matchs sans défaite à Old Trafford, alimentant les inquiétudes de Ten Hag avant le prochain match de la Ligue des champions contre les champions allemands du Bayern Munich et le gardien israélien Daniel Peretz.