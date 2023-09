MMA : le combattant Natan Levy répond aux propos anti-israéliens de Chimaev

Les fans de l'UFC sont de plus en plus nombreux à appeler à un affrontement entre les deux combattants

Le combattant israélien de MMA Natan Levy a réagi avec véhémence, vendredi, aux commentaires controversés de Khamzat Chimaev, un combattant tchétchène de la ligue américaine UFC. Dans un post Instagram publié la semaine dernière, Chimaev avait pris pour cible les Israéliens, déclarant : "Vous n'êtes que des invités en Palestine. Respectez les Palestiniens pour l'asile qu'ils vous accordent. Inshallah, un jour vous serez expulsés de leur territoire. Donnez-moi l'homme le plus fort d'Israël et je le détruirai."

En réponse, Levy a pris la parole sur le réseau social X (Twitter), pour offrir une explication de la situation israélienne. "Khamzat, si tu as un problème avec moi ou mon peuple, je suis facile à trouver. Un simple appel à Dana White, le président de l'UFC, suffirait. Mais permets-moi d'éclaircir un point : NOUS NE SOMMES PAS DES INVITÉS, NOUS SOMMES CHEZ NOUS," a écrit Levy.

Il a continué en soulignant la diversité et la complexité de la population israélienne : "La population d'Israël est composée à 20% de musulmans qui, pour la plupart, s'identifient comme Arabes ou Palestiniens par nationalité et Israéliens par citoyenneté. Ce sont des citoyens à part entière, qui peuvent être médecins, avocats, juges, et même servir dans l'armée ou être au gouvernement."

Levy a également abordé le conflit israélo-palestinien, déclarant : "Israéliens et Palestiniens cherchent tous à être traités avec dignité et humanité. Nous avons tous des liens profonds avec cette terre, où nous avons vécu pendant des millénaires. Le pouvoir palestinien a refusé à plusieurs reprises des offres pour partager le territoire en échange de la paix."

Le combattant israélien a conclu en critiquant la position de Chimaev, l'accusant de ne faire qu'attiser les flammes du conflit. " Tes déclarations haineuses ne font rien d’autre qu’intensifier le conflit et nous diviser encore plus", a-t-il dit.

Khamzat Chimaev saisit fréquemment l'opportunité d'exprimer son soutien à la cause palestinienne sur les réseaux sociaux, souvent à travers des déclarations anti-israéliens particulièrement violents. Il a également revendiqué ses liens avec le controversé dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov. Dans ce contexte d'antagonisme politique, les fans de l'UFC sont de plus en plus nombreux à appeler à un affrontement entre les deux combattants.