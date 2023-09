Football : le capitaine de l’équipe d’Israël espoirs rejoint la cause palestinienne

Lors de sa nomination en 2015, Ataa Jaber, tenait de tout autres propos, louant notamment le "vivre ensemble" de l’équipe

L’ancien capitaine de l'équipe nationale israélienne espoirs de football, Ataa Jaber, a expliqué, dans une interview accordée lundi au média saoudien Arab News, les raisons qui l'ont poussé à jouer pour l'équipe nationale palestinienne. "J’ai réalisé qu'il est impossible de séparer la politique du sport et que si je veux représenter les Arabes de 1948, c’est la meilleure façon de le faire", a-t-il déclaré.

L’ancien joueur du Maccabi Haïfa a expliqué qu'il avait décidé de représenter l'équipe nationale palestinienne pour de nombreuses raisons. "Premièrement, parce que je suis Palestinien. Deuxièmement, parce que j’en ai la capacité, et troisièmement car je veux faire passer le message aux joueurs de l’intérieur de la ligne verte, que ce choix leur est offert", a-t-il dit.

https://twitter.com/i/web/status/1703343882463744284 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Les joueurs palestiniens de la ligne verte craignent que prendre une telle décision ne les prive de leur principale source de revenus, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas jouer à l’étranger comme je le fais", argue-t-il. "Il y a des embûches, mais si un individu s'y met et vise à jouer pour la Palestine, son chemin sera plus facile", a-t-il estimé.

Ataa Jaber, 28 ans, originaire de Majd al-Krum, en Israël, évolue actuellement dans le club du Neftchi Bakou, en Azerbaïdjan. Il a passé l’essentiel de sa carrière en Israël, principalement au Maccabi Haïfa mais aussi au Bnei Sakhnin et au FC Ashdod. En 2015, il avait été désigné capitaine de l’équipe d’Israël espoirs, devenant le premier capitaine arabe d’une équipe israélienne. Il a disputé son premier match sous les couleurs palestiniennes en juin 2023.

https://twitter.com/i/web/status/1666309234953420800 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La chaîne publique israélienne Kan a fait remarquer que, lors de sa nomination en 2015, il tenait de tout autres propos, louant notamment le "vivre ensemble" de l’équipe. "Je pense qu’il ne faut pas mélanger la politique et le sport", disait-il alors. "C'est un grand honneur pour moi d'être nommé capitaine de l’équipe d'Israël au sein de laquelle je suis fier de représenter le secteur arabe et ma famille". Paroles sur lesquelles il est manifestement revenu.