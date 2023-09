Football : le club anglais de Chelsea crée un groupe de supporters juifs

Le délégué britannique à la lutte contre l'antisémitisme a salué l'initiative de Chelsea, exhortant les autres clubs du pays à faire de même

Le célèbre club londonien de Chelsea a annoncé vendredi la création d’un nouveau groupe de supporters juifs, à l’occasion de Rosh Hashana, le Nouvel an juif, a rapporté la Jewish Telegraphic Agency (JTA). "Pour célébrer Rosh Hashanah, la nouvelle année juive, nous sommes ravis de lancer le groupe de supporters juifs du Chelsea Football Club, les adhésions sont déjà ouvertes", a fait savoir le club.

https://twitter.com/i/web/status/1702623951673843802 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"En tant que supporter de Chelsea depuis toujours, j'ai été impressionné et fier du travail accompli par le club pour lutter contre l'antisémitisme et la discrimination", a déclaré Stephen Nelken, fondateur du nouveau groupe de supporters, dans des propos rapportés par JTA. "L'objectif de ce groupe est de célébrer l'identité juive, de soutenir l'excellent travail accompli par le club et d'encourager les supporters partageant les mêmes idées à se rassembler pour soutenir Chelsea".

"Je suis très heureux de voir la création du premier groupe de supporters juifs du Chelsea FC", a souligné Lord John Mann, le délégué britannique à la lutte contre l'antisémitisme, exhortant les autres clubs du pays à faire de même.

https://twitter.com/i/web/status/1702651812707176884 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L’ancien propriétaire du club, l'oligarque juif russe Roman Abramovitch, avait lancé plusieurs initiatives visant à lutter contre l’antisémitisme, collaborant notamment avec l'Anti-Defamation League. Une fresque représentant des footballeurs juifs envoyés dans les camps nazis avait été peinte à l'extérieur du stade de Stamford Bridge et des fans ayant eu des comportements antisémites avaient entre autres été envoyés visiter un mémorial de la Shoah.

Le club d’Arsenal, autre club londonien et rival de Chelsea, avait lancé son propre groupe de supporters juifs au mois d’avril, dans un effort de lutte contre l'antisémitisme. Chelsea et Arsenal ont dû faire face à plusieurs incidents antisémites au cours des dernières années, notamment des chants antisémites pendant les matchs.