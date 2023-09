Cristiano Ronaldo en habit traditionnel et épée pour la fête nationale saoudienne

La superstar du football apparaît dans un spot publicitaire vantant les mérites de son club, l’Al-Nassr de Riyad

La séquence fait le buzz. Cristiano Ronaldo, en kamis, épée à la main, entamant la danse traditionnelle saoudienne. La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux du club Al-Nassr, présente les différents joueurs en habits traditionnels saoudiens. Un spot publicitaire à gros budget, très "lêché", pour vanter les mérites du royaume à l'occasion de la fête nationale saoudienne, le samedi 23 septembre.

L’attaquant portugais est arrivé à Riyad en janvier 2023, après la signature d’un faramineux contrat qui lui octroie la somme de 400 millions de dollars par an, dont la moitié pour promouvoir la candidature du royaume pour la Coupe du monde 2030... Sur les réseaux sociaux notamment, où les millions d’abonnés de la superstar sont une manne pour promouvoir la communication du royaume. Le Portugais et ses coéquipiers d'Al-Nassr d'Arabie Saoudite étaient à Téhéran le 18 septembre dernier, pour leur match de Ligue des Champions de l'AFC contre les Iraniens de Persépolis. Ronaldo a créé l’émeute dès son arrivée en Iran. Des centaines de fans se sont rués devant la porte de son hôtel, téléphone en main, pour tenter d'apercevoir la star portugaise et ont entonné des chants à la gloire du footballeur.

Persepolis FC / AFP Cristiano Ronaldo arrive à Téhéran, en Iran, pour un match très attendu de la Ligue des Champions de l'AFC.

“Ronaldo est l'une des personnes les plus importantes au monde et la personne la plus suivie sur Instagram. En Iran, les visites de grandes équipes sportives internationales ou de footballeurs de haut niveau sont rares, c'est pourquoi cela suscite autant d'enthousiasme" avait déclaré Pejman Raahbar, rédacteur en chef du site Web sportif Varzesh 3 dans le Financial Times.