À seulement 21 ans, le jeune prodige a maintenant les yeux rivés vers les JO de Paris 2024

Le champion de taekwondo israélien, Asaf Yasur, a décroché l'or au championnat du monde à Veracruz, au Mexique. À seulement 21 ans, ce jeune prodige est couronné champion paralympique mondial pour la seconde fois d'affilée, ayant précédemment remporté le titre à Istanbul en 2021.

Yasur a dû être amputé de ses deux bras, à l'âge de 13 ans, après un accident impliquant un générateur électrique. Il n'a toutefois pas laissé le tragique événement définir sa vie. En compétition dans la catégorie des moins de 58 kg, il a brillamment combattu contre son adversaire taïwanais avec un score de 13-8, après avoir déjà dominé des compétiteurs venus du Pérou, de Mongolie et du Maroc. Après cette victoire, Yasur, visiblement touché, a confié : "Cela marque le commencement d'une année exceptionnelle. Quatre combats m'ont mené à cette finale. Mon regard est maintenant tourné vers Paris 2024, mon ultime rêve et objectif. Je donnerai tout pour revivre un tel moment."

Asaf Yasur a également évoqué le parcours semé d'embûches qui a succédé à son accident : "Ces huit dernières années ont été un véritable tourbillon d'émotions. Le drame est survenu une semaine avant ma Bar mitzva, bouleversant mon existence à jamais. Après huit mois d'hospitalisation, quinze opérations chirurgicales et une rééducation interminable, j'ai choisi le sport comme exutoire. Je me suis toujours fixé des objectifs élevés et, avec le temps, les fruits de mes efforts ont commencé à apparaître. C'est tout simplement incroyable." Face à la couverture médiatique de son récit, l'élan de solidarité du public a été exceptionnel : une somme d'un million de shekels a été récoltée pour lui offrir deux prothèses bioniques de bras, qu'il peut piloter grâce à des signaux cérébraux.