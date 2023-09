Football : le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2025

Le Maroc était en compétition avec l'Algérie, la Zambie et une candidature conjointe du Nigeria et du Bénin

La Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé mercredi la désignation du Maroc pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football 2025, lors d'une réunion de son comité exécutif. Le Maroc était en compétition avec son voisin nord-africain, l'Algérie, ainsi qu'avec la Zambie et une candidature conjointe du Nigeria et du Bénin.

Faouzi Lekjaa, haut responsable marocain et membre de la CAF, avait fait sensation en déclarant aux politiciens locaux, au début de l'année, que le royaume serait choisi. Les médias nationaux l'ont cité en disant que "le stade de Fès aura l'honneur d'accueillir les matches de la CAN 2025 lorsque le Maroc remportera l'organisation".

Le vote a été très disputé entre les rivaux marocains et algériens, ces derniers s’étant finalement retirés pour se concentrer sur l’organisation de la compétition en 2027, finalement attribuée à la candidature présentée conjointement par l'Ouganda, du Kenya et la Tanzanie.

"Nous ne devons pas nous impliquer dans ce qui se passe entre l'Algérie et le Maroc. La CAF ne devrait jamais intervenir dans la politique", a déclaré le président de la CAF et milliardaire sud-africain Patrice Motsepe. Le Maroc a déjà organisé la CAN en 1988, juste avant l’Algérie, deux ans plus tard.