Football : le joueur Alexis Beka Beka menace de se suicider

Le joueur a menacé de se suicider mais s'en est sorti indemne

Alexis Beka Beka, joueur niçois, a menacé de se suicider ce vendredi en sautant d'un viaduc près de la ville et s'en est sorti sain et sauf après l'intervention des autorités. Selon des sources, le milieu de terrain de 22 ans a récemment rompu avec sa partenaire et souffre de la séparation.

Les pompiers et la police sont arrivés sur place, ainsi que le psychologue de l'équipe et des amis proches du joueur, qui l'ont convaincu de ne pas abandonner.

L'agent de Beka Beka a réagi à l'évolution de la situation, affirmant brièvement que "l'histoire était disproportionnée". "Il n'y a aucun lien entre ce qui s'est passé et la séparation", a-t-il déclaré. "L'histoire a été sortie de son contexte, et c'est ce que nous pouvons dire à ce stade", a-t-il ajouté.

VALERY HACHE / AFP Alexis Beka Beka

"Alexis Beka Beka est un jeune joueur prometteur qui a joué au SM Caen, une saison au Lokomotiv Mosley et il joue à l’OGC Nice. Sa tentative de suicide est une preuve que les jeunes joueurs sont aussi atteints par des problèmes de détresse mentale malgré une situation sociale privilégiée. Les clubs sont de plus en plus nombreux à installer des cellules psychologiques pour les joueurs et recrutent des préparateurs mentaux", a affirmé Raphaël Hassine, journaliste i24NEWS.

Les fans du Maccabi Tel Aviv se souviennent de Beka Beka comme de celui qui a éliminé l'équipe de la Conference League la saison dernière. Lors de la phase éliminatoire à domicile contre Nice, Beka Beka a marqué un but décisif à la 113e minute avec un coup de pied spectaculaire de 35 mètres. Nice a annoncé suspendre ses activités pour les prochaines heures, notamment une conférence de presse qui devait avoir lieu dans l'après-midi.