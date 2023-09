Paris 2024 : Oman accueillera le tournoi de qualification olympique de hockey de la FIH

Les tournois olympiques de hockey de Paris 2024 se dérouleront du 27 juillet au 9 août prochain

Oman accueillera le prestigieux tournoi de FIH (Fédération internationale de hockey) pour les qualifications à Mascate du 15 au 21 janvier 2024.

Les trois autres qualifications olympiques de hockey de la FIH se joueront en Chine (femmes – 15-21 janvier 2024) et en Espagne (femmes et hommes – 13-21 janvier).

Six équipes féminines et six équipes masculines se qualifieront pour Paris 2024 grâce à ces qualifications olympiques de hockey de la FIH, pour lesquelles les équipes participantes d'Océanie et d'Europe sont déjà connues.

