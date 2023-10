Football : des sources saoudiennes démentent le rachat de l’Olympique de Marseille

Les informations sur le rachat de l'OM par Riyad et la possible venue de Zidane ont été démenties par des sources saoudiennes proches du dossier

Depuis plusieurs mois maintenant, la rumeur à propos d’un éventuel rachat de l’Olympique de Marseille (OM) par les Saoudiens enfle. Celle-ci fait également état de la volonté des potentiels futurs acquéreurs à Riyad de placer Zinedine Zidane à la tête de l’équipe marseillaise. La dernière information en date à ce sujet vient d’un journaliste de France Bleu Provence qui suit de près l’actualité du club phocéen.

Toutefois, le correspondant à Dubaï d’i24NEWS, Bastien Borie, a affirmé que des sources saoudiennes, appartenant au Fonds public d’investissement saoudien (PIF), de passage aux Émirats arabes unis ce weekend, lui ont démenti ce qui a été annoncé par ce journaliste. Ce dernier a notamment affirmé que Zinedine Zidane avait donné son accord pour coacher l’OM en cas de rachat du club par Riyad. Les sources du correspondant d’i24NEWS ont également démenti avoir promis au champion du monde 1998 une enveloppe de 300 millions destinée au recrutement de joueurs.

Giuseppe CACACE / AFP Illustration - Le stade international King Fahd de Riyad, en Arabie saoudite

"Il ne faut écarter aucune possibilité mais on aurait aimé que ce journaliste identifie ses sources et étaye un peu ses arguments", selon Bastien Borie. "Encore une fois, ce qu’il a dit a été démenti par deux de mes sources au sein du PIF et de sa succursale, la SRJ Sports investments", a-t-il ajouté. "Cela ne veut pour autant pas dire que les Saoudiens ne s’intéressent pas au championnat français, mais ils suivent également l’évolution de nombreux clubs de football en Europe et ailleurs, cibles potentielles pour de futurs investissements".

"Les grosses équipes européennes détenues aujourd’hui par les Émiratis ou les Qataris sont des valeurs qui augmentent de 10 à 15 % chaque année. Les Saoudiens veulent donc légitimement percer eux aussi", a-t-il poursuivi. "Ils possèdent déjà trois clubs : Newcastle et Sheffield en Angleterre et Almeria en Espagne. Marseille est quant à elle pour l’instant la propriété d’un Américain, Frank McCourt, qui n’est pas prêt de lâcher son affaire dans l’immédiat".

Boris HORVAT (AFP/Archives) Le patron américain de l'Olympique de Marseille Frank McCourt

"En ce qui concerne Zidane, il est admis qu’il aimerait diriger l’équipe de France une fois Didier Deschamps parti, ce qui ne se fera pas avant trois ou quatre ans. Riyad aimerait entre temps lui permettre d’entraîner un club saoudien pour capitaliser sur sa réputation", a conclu Bastien Borie.