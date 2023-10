Un peintre dénonce l'utilisation du football par l’Arabie saoudite pour "redorer son blason"

"Si le sportswashing doit augmenter mon PIB de 1 %, alors nous continuerons à le pratiquer", avait répondu Mohammed Ben Salmane sur Fox News

Le peintre italien Alexsandro Palombo a représenté cette semaine en peinture, près du stade San Siro de Milan, tous les grands joueurs qui ont quitté l’Europe ces derniers mois pour rejoindre l’Arabie saoudite portant un ballon taché de sang. Une manière de s'en prendre en partie à Mohammed ben Salmane, le prince héritier du royaume... L'artiste considère que le gouvernement saoudien se livre au "sportswashing", néologisme pour dénoncer l'utilisation du sport par Ben Salmane comme moyen d'améliorer son image et sa réputation à l’international.

"Si le sportswashing doit augmenter mon PIB de 1 %, alors nous continuerons à pratiquer le sportswashing. J'ai une croissance de 1 % de mon PIB grâce au sport et je vise 1,5 % supplémentaire. Appelez ça comme vous voulez mais nous allons obtenir ces 1,5 %", a-t-il répondu à la chaîne Fox News lors d’un entretien fin septembre. Entre Cristiano Ronaldo, Neymar, ou encore Karim Benzema, les clubs de la monarchie du Golfe ont en effet dépensé des centaines de millions d'euros ces derniers mois pour mener à bien ces transferts. "Le message de cet artiste, sûrement plein de bonnes intentions, ne risque pas de freiner les très grandes ambitions saoudiennes dans le sport !", analyse Raphaël Hassine, journaliste i24NEWS. "Les clubs saoudiens de football ont bouleversé le marché des transferts cet été en recrutant des stars de clubs européens ! Le club de Newcastle a été racheté par l’Arabie saoudite et a fait son retour en Ligue des Champions après des décennies. Et des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent un intérêt du royaume pour l’Olympique de Marseille. Neymar et Cristiano Ronaldo pensent-ils au respect des droits de l’homme ou à leur contrat pharaonique ? Je penche pour la second option", a-t-il conclu.