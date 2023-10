Les responsables de la communauté juive écossaise ont salué la décision du club de mener une enquête

Lors d'un match contre l’équipe d’Aberdeen, samedi, à l’Ibrox stadium de Glasgow, un groupe de supporters du club local des Rangers a déployé une banderole avec l’inscription "Rangers Active unit 936 The firm", avec en son centre une Totenkopf, tête de mort SS. "Il est clair que ce drapeau est absolument inacceptable et le club condamne avec la plus grande fermeté son déploiement dans notre stade", a déclaré un porte-parole des Glasgow Rangers, confirmant qu’une enquête était en cours.

Les responsables de la communauté juive écossaise ont salué la condamnation du club d’une telle manifestation antisémite et sa décision de mener une enquête, a rapporté le Jewish Chronicle. "L'antisémitisme n'a pas sa place dans le football, que ce soit sur le terrain ou dans les tribunes", a déclaré un porte-parole du Conseil écossais des communautés juives au journal juif britannique.

En début d’année, une banderole similaire avait déjà été déployée à Hampden Park, le stade de l’équipe nationale écossaise également situé à Glasgow, lors d’un match contre les rivaux du Celtic. Sous l’Allemagne nazie, les "unités à tête de mort", unités SS qui utilisaient ce symbole étaient notamment chargées du fonctionnement des camps d'extermination. La tête de mort était également utilisée par la 3e division Panzer de la Waffen-SS.