Foot : le Mondial 2030 se déroulera au Maroc, au Portugal et en Espagne

Les trois premiers matchs du Mondial se dérouleront, eux, en Amérique du Sud

La Fédération internationale de football a annoncé ce mercredi que l'Espagne, le Portugal et le Maroc accueilleraient la Coupe du monde 2030, tandis que les trois premiers matches du tournoi se dérouleraient en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. Le plus prestigieux des tournois de football fêtera alors son centième anniversaire.

"Le Conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité la seule candidature réunissant le Maroc, le Portugal et l’Espagne pour accueillir le tournoi en 2030, et les trois se sont qualifiés directement pour la finale en tant qu’hôtes", annoncé la fédération dans un communiqué.

Le Maroc s'est réjoui de cette décision : "Cette décision du Comité Exécutif de la FIFA est considérée comme un hommage et une reconnaissance de la position distinguée du Maroc parmi les grandes nations." Le roi du Maroc a également exprimé ses félicitations à l'Espagne et au Portugal, tout en affirmant l'engagement à travailler en étroite collaboration avec les instances en charge de l'organisation.