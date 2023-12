"Les Algériens sont sales, ce sont les pires" : les propos racistes de l'ancien entraîneur du PSG dévoilés

Le procès pour harcèlement moral et discriminations de l'ex-entraîneur du PSG ouvrira la semaine prochaine

L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, a eu des ennuis il y a environ six mois lorsqu'il a été accusé de racisme. Mais aujourd’hui, dix jours avant l’ouverture de son procès, les preuves retenues contre lui sont révélées. Des joueurs ont témoigné qu'il les a forcés à rompre le jeûne du Ramadan et son entraîneur adjoint a déclaré qu'il ne s'intéressait plus aux joueurs noirs ou arabes.

Galtier a été arrêté il y a environ six mois, alors qu'il était entraîneur des champions de France, et les déclarations qui lui sont attribuées datent de l'époque où il travaillait à Nice dans les trois années précédant son passage au PSG. L'un des joueurs blessés par Galtier et qui témoignera contre lui est Jean Clair-Todibo, un milieu de terrain arrivé à Nice en provenance de Barcelone. Il affirme que Galtier a exercé de fortes pressions sur lui pour qu'il rompe le jeûne du Ramadan. Frédéric Gioria, adjoint de Galtier, affirme : "Après l'arrivée de Bilal Brahimi, il a dit : 'Nous avons assez de musulmans, nous n'en avons pas besoin d'un autre.'" Il a également affirmé avoir entendu Galtier qualifier Youcef Atal et Hisham Boudawi de "sales Algériens, ce sont les pires". Atal est le joueur qui a soutenu le Hamas ces dernières semaines et qui a été licencié du club de l'OGC Nice.

Fred TANNEAU (AFP/Archives) L'entraîneur de Lille, Christophe Galtier, suit le match de L1 contre Guingamp au Roudourou, le 10 février 2019

Julien Fournier a déclaré qu'en mars 2022, lorsqu'il avait suggéré d'ajouter un joueur turc à l'équipe peu avant le Ramadan de cette année-là, Galtier avait répondu : "Vous ne comprenez toujours pas que je ne veux pas de noirs ou d'arabes ici ?". Quant à Todibo, interrogé par la police de Nice, il a parlé non seulement des pressions exercées par Galtier sur lui pour qu'il rompe le jeûne du Ramadan, mais aussi du fait que l'entraîneur l'avait traité d'"extrémiste". Les avocats de Galtier ont nié ces accusations et affirmé que "Galtier, tout au long de sa carrière, était déterminé à réussir et que sa réputation témoigne d'une personnalité irréprochable".