Euroligue : Villeurbanne encore battu par le Maccabi Tel-Aviv

Le Maccabi a su conserver une courte avance jusqu'au bout

Villeurbanne a concédé sa dixième défaite en Euroligue en s'inclinant mercredi dans sa salle de l'Astroballe face au club israélien du Maccabi Tel-Aviv (94-91) en match de la 12e journée.

A la mi-temps, l'Asvel, qui reste en queue de classement avec deux victoires, loin de ses objectifs de lutter pour la qualification en "play-in", menait pourtant 46-45 face à un adversaire qui se bat, en revanche, dans la première moitié du tableau et qui a gagné pour la septième fois (pour cinq défaites). Malgré les 22 points de Nando de Colo, les 19 points inscrits par Timothé Luwawu-Cabarrot, et surtout les 23 marqués par Joffrey Lauvergne qui avait redonné l'avantage à Villeurbanne (80-79) sur un tir à trois points, le Maccabi a su conserver une courte avance jusqu'au bout. Les deux équipes ont commis beaucoup d'approximations durant la rencontre au cours de laquelle l'Asvel (58% aux tirs et 26% à 3 points contre 60% et 29% pour son adversaire), dominée au rebond (32-43) aussi bien défensif (21-28) qu'offensif (11-15) a encore été en difficulté au plan défensif. Villeurbanne a eu notamment un gros passage à vide dans le deuxième quart-temps, avec un 14-0 qui a notamment permis au Maccabi de prendre l'avantage 33-22. Vendredi, Villeurbanne recevra l'équipe espagnole de Valence à l'Arena d'OL Vallée puis le 14 décembre, le club grec du Panathinaïkos dans une série de trois matches à domicile censée lui permettre de lancer enfin sa saison européenne