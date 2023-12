La star de Liverpool Mohamed Salah exprime son soutien à Gaza sur X

"Nous arrivons à Noël le coeur très lourd et nous partageons la douleur des familles"

La star de Liverpool et de l'équipe nationale de football égyptienne, Mohamed Salah, a posté ses vœux de Noël sur X, en affirmant son soutien à Gaza.

"Noël est un moment où les familles se réunissent et célèbrent la fête", a écrit Salah sur Instagram. "Avec la guerre brutale qui fait rage au Moyen-Orient, en particulier les morts et les destructions à Gaza, cette année, nous arrivons à Noël le coeur très lourd et nous partageons la douleur des familles qui pleurent la perte de leurs proches. S'il vous plaît, ne les oubliez pas et ne vous habituez pas à leur souffrance. Joyeux noël!".

Ce n’est pas la première fois depuis le début de la guerre que Salah soutient les Palestiniens. Au cours des deux derniers mois, il aurait fait don de dizaines de millions de dollars pour aider les habitants de Gaza et il aurait filmé une vidéo dans laquelle il déclarait que l'aide humanitaire devait entrer à Gaza.

"Trop de violence et de brutalité déchirantes. La détérioration de ces dernières semaines est inconcevable, tous les êtres humains sont sacrés et doivent être protégés. Le massacre doit cesser, les familles s'effondrent, l'aide monétaire doit arriver immédiatement à Gaza", avait-il écrit.