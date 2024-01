Eden Kartsev, footballeur israélien arrêté en Turquie, de retour en Israël

Le footballeur israélien Eden Kartsev, qui évoluait jusqu’à présent dans le championnat turc sous les couleurs du Başakşehir Istanbul a atterri jeudi matin en Israël. Le joueur avait été contraint de quitter son club et la Turquie avoir partagé sur son compte Instagram un message appelant à la libération des otages israéliens, provoquant un tollé dans son club et dans le pays. "Il a agi de manière insensible et a violé les consignes de disciplines", a déclaré le Başakşehir dans un communiqué. Eden Kartsev a par la suite été placé en détention par la police, à l’instar de son compatriote Sagiv Yehezkel pour des faits similaires avec son club d’Antalyaspor.

"J’espère me remettre de ce que j'ai vécu, c'est impossible à expliquer, il y a eu quatre jours difficiles à comprendre", a-t-il confié à la chaîne israélienne Sport 5. "J’étais entouré de gens qui me voyaient comme le dernier des criminels, alors que je leur expliquais que je veux juste la paix". "Les deux premiers jours, j’étais menotté et on me mettait des chapeaux sur la tête pour qu’on ne me reconnaisse pas". "Pendant quatre jours, j'ai à peine dormi, peut-être 6 heures au total".

Le voyage de Kartsev vers Israël n'a pas été facile, en raison des risques liés à la sécurité. Les représentants du consulat ont dû l’exfiltrer de Turquie vers un pays tiers avant de décoller vers Tel Aviv. Il a alors été contraint de rester dans l’aéroport en question par sécurité et a patienté durant onze heures avant de pouvoir prendre un vol pour l'aéroport Ben Gourion.

Le milieu de terrain de 23 ans est arrivé l’été dernier dans l’équipe turque après avoir été vendu par le Maccabi Netanya pour 2,5 millions d'euros. Il a également fait partie de l’équipe espoirs qui a atteint les demi-finales du dernier Euro. Il devrait maintenant s’engager au Maccabi Tel Aviv, son club formateur, sous forme de prêt.