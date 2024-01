Cyclisme : victoire de l'équipe israélienne au Tour australien Down Under

Israël-Premier Tech, une équipe cycliste israélienne, a remporté dimanche la course Santos Tour Down Under à Adélaïde, en Australie méridionale grâce à Stevie Williams, 27 ans, qui a rejoint Israël-Premier Tech il y a environ un an.

"Démarrer la saison avec la première victoire de l'équipe et notre première victoire dans une course par étapes de haut niveau est tout simplement merveilleux. C'est tout simplement parfait", a déclaré Williams.

Après une blessure qui a perturbé sa carrière, le cycliste a pu "s'épanouir" avec Israël-Premier Tech. "Aujourd'hui, il remporte sa plus grande victoire, qui est aussi la plus significative de l'histoire de l'équipe, après trois victoires au cours des deux dernières années sur le Tour de France", annonce le communiqué.

"Nous lui avons fait confiance. Il était tout simplement incroyable", a déclaré Sam Bewley, directeur néo-zélandais d'Israël-Premier Tech.

Williams a salué les efforts de l'équipe lors de la victoire : "Les gars m'ont aidé à rester en tête, et dans la montée finale, tout ce que je voulais, c'était rester devant. A 200 mètres de l'arrivée, je me suis dit 'vas-y' : j'ai tout donné et j'ai gagné. Il n'y a pas de meilleur sentiment", a-t-il conclu.